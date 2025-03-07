CNN: США продовжують передавати Україні деякі розвіддані, але не для наступу

США продовжують передавати Україні деякі розвіддані.

Про це пише CNN з посиланням на двох чиновників Пентагону.

Ідеться про те, що США досі діляться з Україною розвідданими, які можуть допомогти захищатися. А перестали передавати українським військовим ті розвіддані, які вони можуть використати для наступу проти армії РФ.

Зупинка допомоги Україні

Видання Bloomberg 4 березня, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Білому домі 28 лютого.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги Україні.

Після цього під час звернення до Конгресу США Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні. За його словами, він отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського. Трамп мав на увазі допис президента України, де той зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

WSJ писало, що зупинка військової допомоги триватиме, доки Трамп не вирішить, що президент України Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією. За їхніми словами, наразі не зрозуміло, чи заяви Зеленського буде достатньо, щоб переконати Трампа відновити військову допомогу США Україні. В адміністрації президента США кажуть, що зупинка діятиме, допоки сторони не призначать дату мирних переговорів із Росією.

Водночас 6 березня міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що Україна досі не отримала детальної інформації про обмеження обміну розвідданими зі США.