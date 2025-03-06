Порошенко й Тимошенко прокоментували дані про таємну розмову з представниками Трампа

Народні депутати України Петро Порошенко і Юлія Тимошенко відреагували на інформацію про їхні нібито приховані контакти з американськими партнерами.

Порошенко підтвердив спілкування з представниками США, однак заявив, що його команда «завжди була і є категорично проти виборів під час війни». На думку політика, вони можливі лише після припинення вогню і підписання мирної угоди, яка містить гарантії безпеки для Києва.

«Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу», — каже Порошенко.

Юлія Тимошенко заявила, що держава готова до переговорів про завершення війни за участі президента США Дональда Трампа. До «забезпечення справедливого миру» для України про проведення голосування «не може бути мови», додала вона.