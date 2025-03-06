Politico: У Трампа таємно говорили з політичними опонентами Зеленського. Серед них Тимошенко й Порошенко

Наближені до президента США Дональда Трампа посадовці провели таємні перемовини з головними політичними опонентами президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Politico.
За словами джерел видання в українському парламенті й американського експерта з питань зовнішньої політики, представники Трампа спілкувалися з колишньою прем’єр-міністеркою Юлією Тимошенко і членами партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».
У Вашингтоні переконані, що Зеленського не переоберуть на другий президентський термін через втому українців від війни та «суспільне розчарування» рівнем корупції. За даними Politico, рейтинги політика дещо зросли після конфлікту з Трампом в Овальному кабінеті.
Під час таємних розмов сторони обговорюють проведення президентських виборів після досягнення тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних переговорів. Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Дональд Трамп не втручається у внутрішню політику України. Американський міністр торгівлі Говард Лутнік казав, що «все, чого хоче Трамп, це [мати] партнера для миру».
Свіжі опитування демонструють, що Зеленський все ще популярніший за Порошенка й Тимошенко. За даними британської соціологічної компанії Survation, він має 44% підтримки, п’ятий президент України — 10%, а експрем’єр-міністерка — 5,7%.
Найближчим суперником Зеленського є колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний — як стверджується, він відстає від нього більш ніж на 20%.
- У лютому спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Вашингтон очікує від України президентських і парламентських виборів — потенційно до кінця 2025 року, особливо якщо вдасться домовитися про перемирʼя з РФ у найближчі місяці. Кіт Келлог аргументував це тим, що «більшість демократичних країн проводять вибори під час війни», і він вважає це ознакою сильної демократії.
- Зеленський говорив, що Москві потрібна «своя людина» на посаді президента України, щоб керувати країною інституційно і робити її залежною. Він стверджує, що українці не хочуть виборів під час війни.