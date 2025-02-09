«Усі люди проти виборів під час війни». Головні тези з інтервʼю Зеленського

Президент Володимир Зеленський дав інтервʼю для британського мовника ITV News, у якому говорив про закінчення російсько-української війни у 2025 році, Трампа і вибори в Україні.

«Бабель» публікує головні тези розмови.

Курська операція

Україна полонила понад тисячу російських військових, що дало можливість розблокувати обміни. На українських військовополонених обміняли близько 700 росіян, яких взяли в полон на Курському напрямку.

Зараз на Курщині воюють 60 тисяч військових ЗС Росії, а також 7—8 тисяч північнокорейських солдатів. Останні вже втратили 4 тисячі своїх співвітчизників.

За словами Зеленського, завдяки Курській операції Москва перевела бойові частини з півдня, і тому їй не вдалося провести наступ на Запоріжжя, що його вона планувала здійснити. Також окупантів перекинули зі східних регіонів України.

Закінчення війни у 2025 році

На думку Зеленського, є всі можливості закінчити війну цьогоріч. Це також є бажанням і президента США Дональда Трампа. Щоб це вдалося, треба діяти рішуче, зокрема вводити «тотальні санкції» проти Росії, щоб вона не встигала адаптуватися до них і не могла знаходити лазівки. Для завершення війни Україні потрібні сильні гарантії безпеки — такі, щоб 8 мільйонів українців за кордоном повернулися додому.

«Нам дуже потрібно розуміти, чим закінчиться ця війна. Потрібно розуміти, щоб ми були на одному боці з Америкою, з Європою. Не можна втрачати Європу. Це Путін, і це ризик для всієї Європи. Я думаю, навколо цього ризику для свого населення, своїх держав треба обʼєднуватися», — сказав Зеленський.

Війну потрібно завершити так, щоб Путін чи його наступники не змогли повернутися з агресією знову.

Переговори

Президент України готовий до буль-якого формату переговорів з РФ, якщо буде впевненість, що США і ЄС не кинуть Україну — дадуть підтримку і гарантії безпеки.

Вибори під час війни

Зеленський каже, що Росії потрібна «своя людина» на посаді президента України, щоб керувати країною інституційно, робити її залежною, викачувати ресурси й перешкоджати розвитку.

«Наше населення проти виборів під час війни. Усі люди проти. Тому що всі розуміють, що відбудеться. Як усім голосувати? Як будуть військові голосувати? Що робити з мільйонами людей, які за кордоном? Як голосувати без них? І що робити з мільйонами, які на окупованих територіях? Чого хочуть «руські»? Саме цього. Повної дестабілізації в Україні», — наголосив він.

І додав, що не боїться виборів, проте для цього знадобиться закінчення або припинення воєнного стану. Якщо це зробити, Україна втратить армію, і Росія цим скористається.