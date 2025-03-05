Уряд вирішив, як військовозобовʼязані митці й медійники зможуть перетинати кордон

Кабінет міністрів України врегулював питання про те, як військовозобов’язані митці й медійники зможуть перетинати кордон. Нова постанова набуде чинності 6 березня.
Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Тепер усі звернення з проханням про виїзд за кордон йтимуть не лише до Міністерства культури та стратегічних комунікацій, але й до відповідних інституцій, як-от Держкіно, Держтелерадіокомпанія тощо. Вони опрацьовуватимуть звернення, перевірятимуть документи й вже потім надсилатимуть їх до МКСК. Це має прискорити процес.
Подавати документи потрібно щонайменше за 15 днів до виїзду, а максимальний строк перебування за кордоном — не більше ніж 60 днів. Однак можуть бути винятки.
Обовʼязкові документи — запрошення і військово-обліковий документ. Медійники повинні мати чітке редакційне завдання і наказ на відрядження.
Для компаній (юридичних осіб) буде важливо мати статус критичності, а підприємці зможуть подаватися на виїзд, якщо вони вже три роки зареєстровані як ФОП і вели свою діяльність.
Лист сприяння для виїзду за кордон підписуватиме тільки міністр або виконувач обовʼязків міністра.
- Раніше Мінкультури заявило, що перегляне правила виїзду за кордон митців і медійників — видачу документів припинять. У міністерстві пояснюють, що це питання треба врегулювати — були випадки, коли люди не поверталися в Україну у встановлені терміни. Рішення тимчасове й діятиме, поки процедуру не уточнять. Медіарух закликав Мінкультури скасувати заборону на виїзд журналістів за кордон.
- У жовтні 2024 року міністр культурита стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що кожен пʼятий діяч культури, який виїжджає за кордон за дозволом від міністерства, не повертається. Раніше Точицький виступав за «безперешкодні» поїздки митців за кордон. Однак головною метою таких поїздок має стати популяризація України.