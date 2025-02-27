Мінкультури перегляне правила виїзду за кордон митців та медійників — видачу документів припинять

Міністерство культури і стратегічних комунікацій з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України для виїзду військовозобов’язаних митців і медійників за кордон.
Про це повідомила пресслужба.
У Міністерстві зазначають, що потрібно врегулювати це питання, адже є потреба міжнародної культурної та медійної взаємодії, проте бувають випадки, коли люди не поверталися в Україну у встановлені терміни.
Відомство розробило проєкт змін, який врегульовує питання вичерпних вимог, за якими Мінкультури може надати листа сприяння чоловікам призовного віку, котрі працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій, медіа, для тимчасового виїзду за кордон.
Запропонований проєкт зараз перебуває на етапі міжвідомчого погодження.
- У жовтні 2024 року міністр культури і стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що кожен пʼятий діяч культури, який виїжджає за кордон за дозволом від Міністерства, не повертається. Раніше Точицький виступав за «безперешкодні» поїздки митців за кордон. Однак головною метою таких поїздок має стати популяризація України.