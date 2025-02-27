Мінкультури перегляне правила виїзду за кордон митців та медійників — видачу документів припинять

Міністерство культури і стратегічних комунікацій з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України для виїзду військовозобов’язаних митців і медійників за кордон.

Про це повідомила пресслужба.

У Міністерстві зазначають, що потрібно врегулювати це питання, адже є потреба міжнародної культурної та медійної взаємодії, проте бувають випадки, коли люди не поверталися в Україну у встановлені терміни.

Відомство розробило проєкт змін, який врегульовує питання вичерпних вимог, за якими Мінкультури може надати листа сприяння чоловікам призовного віку, котрі працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій, медіа, для тимчасового виїзду за кордон.

Запропонований проєкт зараз перебуває на етапі міжвідомчого погодження.