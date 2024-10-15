Міністр культури: Кожен пʼятий митець, який виїжджає за кордон, не повертається

Кожен пʼятий діяч культури, який виїжджає за кордон за дозволом від Міністерства культури та стратегічних комунікацій, не повертається.

Про це заявив міністр культури України Микола Точицький.

Точицький каже про необхідність створити базу, відповідно до якої митці могли б виїжджати за кордон.

«Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з пʼяти тих, хто виїхав, один не повертається», — зазначив міністр.

Раніше Точицький виступав за «безперешкодні» поїздки митців за кордон. Однак головною метою таких поїздок має стати популяризація України.