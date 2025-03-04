Майно мільярдера Жеваго передали в управління АРМА

Майно олігарха Констянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті $113 мільйонів із банку «Фінанси та Кредит», суд заарештував і передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань без імені фігуранта, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Жеваго.

Загалом в управління АРМА передали акції 16 підприємств, які належали олігарху, включно із 49,5% статутного капіталу Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Справа Костянтина Жеваго

Держбюро розслідувань раніше вже повідомляло про підозру Жеваго та низці керівників банку за фактом організації розтрати $113 мільйонів банку. На майно Жеваго та повʼязаних з ним юридичних осіб наклали арешт. Ідеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 обʼєктів нерухомості, 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхту.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 мільйонів гривень перейшли в управління до АРМА. Серед активів — корпоративні права, гроші та 26 обʼєктів нерухомості — оздоровчих комплексів, готелів, житлових і комерційних приміщень у центрі Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу загальною площею понад 22 тисячі квадратних метрів.

У травні 2024 року мільярдер Жеваго та його спільники отримали нову підозру у справі з банком «Фінанси та Кредит».

Справа стосується виведення з банку 519 мільйонів гривень на офшорні компанії. Схема незаконного кредитування компанії Жеваго, за даними слідства, завдала банку збитків на 1,4 мільярда гривень.