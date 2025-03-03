«Захист життя експертів». Очільник МАГАТЕ пояснив, чому ротацію на ЗАЕС провели через окуповані Росією території

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі пояснив, чому ротацію на Запорізькій атомній електростанції провели через окуповані Росією території. За його словами, він керувався безпекою фахівців Агентсва.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

«Те, що сталося зараз, є надзвичайною обставиною через неможливість безпечно провести ротацію. Єдине, що спонукало нас до такої незвичайної ротації, це те, що я відповідаю за безпеку свого персоналу. Це виняток, і за цим стоїть лише захист життя експертів, більше нічого немає», — пояснив він.

За його словами, це рішення Агенства розцінювати в контексті інших політичних міркувань недоречно.

Гроссі вважає, що ротація місії МАГАТЕ через окуповану РФ територію не легітимізує окупацію української ЗАЕС.

Водночас він каже, що МАГАТЕ не діяло односторонньо, бо нібито обговорювало ротацію з президентом України Володимиром Зеленським та очільником українського МЗС Андрієм Сибігою.

Що передувало

2 березня стало відомо, що на Запорізькій АЕС провели ротацію спостерігачів МАГАТЕ через окуповані Росією території без згоди України.

В українському МЗС засудили порушення українського суверенітету і територіальної цілісності. Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ.

У МЗС оцінили дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства.

Там заявили, що Росія навмисно створює перепони для роботи міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною і резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Україна пропонувала безпечний і законний маршрут ротації, проте Москва відмовлялася надати гарантії безпеки для МАГАТЕ, якщо вони виїдуть не через окуповані території, і декілька разів зривала ротацію.

Для цього армія РФ використала озброєних штурмовиків із білими прапорами, розміщених у зоні лінії між підконтрольними Україні територіями та тимчасово окупованою зоною. Сценарії зриву ротацій щоразу схожі.

Ситуація на ЗАЕС

Обстріли РФ знеструмили 11 лютого одну з двох ліній живлення, яка зʼєднує станцію з українською енергосистемою. Коли це стало відомо, у Міненерго заявили, що енергетики зможуть почати відновлювати живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація. Наразі про це не повідомляли.

Раніше в «Енергоатомі» пояснювали, що до того, як росіяни окупували ЗАЕС, станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередачі й трьох ліній резерву. А за час окупації спільні зусилля «спеціалістів» «Росатома» і російського військового контингенту довели Запорізьку АЕС до останнього ступеня деградації.

Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів. Адже їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива. Таким чином запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відрахунка до початку плавлення ядерного палива.

Володимир Зеленський 4 лютого повідомив, що Росія захопила в заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій атомній електростанції. Їх кинули за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент. Президент наголосив, що Україні важливо повернути їх, і обговорив це питання з делегацією МАГАТЕ під час їхнього візиту до Києва.