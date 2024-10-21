ЗАЕС відключилася від однієї з ліній електропередачі після обстрілу РФ

Після російського обстрілу відключилась одна з ліній електропередачі, яка зʼєднувала тимчасово окуповану ЗАЕС із обʼєднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє «Енергоатом».

Наразі станція працює лише на одній лінії, що створює пряму загрозу ядерної та радіаційної аварії, кажуть в «Енергоатомі».

До захоплення росіянами станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередачі й трьох ліній резерву. А за час окупації спільними зусиллями «спеціалістів» «Росатому» і російського військового контингенту Запорізька АЕС доведена до останнього ступеня деградації.

Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме втрату зовнішнього живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів. Адже їх ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива. Таким чином запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відрахунка до початку плавлення ядерного палива.

«Лише відновлення контролю України над станцією є єдиним шляхом для гарантії безпеки найбільшої атомної станції Європи. Постійні втрати зовнішнього живлення станції, неспроможність рашистів забезпечити стабільне електропостачання станції — загрожує світові ядерною та радіаційною катастрофою», — зазначив керівник «Енергоатому» Петро Котін.