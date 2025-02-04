Зеленський: Росія захопила в заручники двох українських енергетиків, які працювали на ЗАЕС

Росія захопила в заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
«Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їхні телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону», — сказав Зеленський на зустрічі з представниками МАГАТЕ.
Він також розповів, що незабаром на ЗАЕС очікують ротацію представників місії МАГАТЕ, але цього разу з цим виникли складнощі: є певна точка ротації, а українські війська деокупували міст і тепер з РФ виникли суперечки, де її проводити.
За словами Зеленського, питання ЗАЕС порушать на перших же дипломатичних перемовинах з РФ. Він наголосив, що зараз через відсутність українського менеджменту атомна станція не працює і деградує.
- Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. За цей час на ЗАЕС було вісім повних блекаутів та один частковий.
- З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.
- Невдовзі директор МАГАТЕ Рафаел Гроссі шостий раз за час повномасштабного вторгнення відвідає ЗАЕС. Він також планує поїхати в РФ.