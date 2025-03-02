На Запорізькій АЕС провели ротацію спостерігачів МАГАТЕ — через окуповані Росією території без згоди України

Міністерство закордонних справ України засудило, що спостерігачі МАГАТЕ порушили українські суверенітет і територіальну цілісність, — вони провели ротацію на Запорізькій атомній електростанції через окуповані Росією території.
Про це пише пресслужба МЗС.
Там заявили, що Росія навмисно створює перепони для роботи міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною і резолюції Генеральної Асамблеї ООН.
«Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків. Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту», — йдеться взаяві.
Україна пропонувала безпечний і законний маршрут ротації, проте Москва відмовлялася надати гарантії безпеки для МАГАТЕ, якщо вони виїдуть не через окуповані території.
У МЗС розцінюють дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства.
Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, у ній засудила порушення суверенітету і територіальної цілісності. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ в найближчі дні.
- Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. За цей час на ЗАЕС було вісім повних блекаутів та один частковий.
- З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.