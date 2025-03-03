Нардепа Євгенія Шевченка продовжать тримати під вартою — його підозрюють у держзраді

Печерський районний суд Києва 3 березня продовжив запобіжний захід нардепу Євгенію Шевченку, якого підозрюють у державній зраді. Він буде під арештом до 1 травня 2025 року без права на заставу.

Про це пише «Суспільне» із зали суду.

Восени 2024 року Державне бюро розслідувань викрило нардепа Євгенія Шевченка на поширенні інформації про те, що нібито влада України довела країну до повного краху, втрати територій та людей. Він говорив про неправильність і недоцільність теперішнього зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України, а ще публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.

Слідство встановило, що Шевченко їздив до Білорусі у вересні 2020 року, коли там тривали протести, зустрічався із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Депутат і його близькі родичі вели активний бізнес із представниками Білорусі — купуючи там товари за заниженими цінами, вони завозили їх в Україну через іншу європейську країну і продавали набагато дорожче.

Шевченко також намагався дискредитувати західних партнерів та європейські цінності. Зокрема, він говорив, що Захід втручається не лише у внутрішні справи України та спричинив у країні війну, але й намагається підірвати стабільність у Грузії та Молдові.

Шевченка підозрюють у вчиненні державної зради за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.