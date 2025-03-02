У ЄС розглянуть багаторічну програму допомоги Україні на сотні мільярдів євро

Президент Франції Емманюель Макрон каже, що на саміті Євросоюзу 6 березня розглянуть новий масштабний пакет фінансової допомоги Україні на сотні мільярдів євро.

Про це він повідомив в інтервʼю газеті La Tribune.

Цей саміт буде позачерговим, його мета — посилити підтримку України та доручити Єврокомісії якнайшвидше запустити програму масштабного спільного фінансування, яке буде внеском у європейську безпеку. Лідери ЄС також обговорять створення нової безпекової архітектури континенту.

Емманюель Макрон зазначив, що реалізація такого масштабного пакету допомоги займе роки, тому Брюссель має зробити все, щоб зберегти підтримку Сполучених Штатів.

За словами президента Франції, після повернення Дональда Трампа до Білого дому ситуація кардинально змінилася, і саме тому «цей саміт 6 березня має величезне значення». Макрон наголосив, що, на його думку, Трамп більше зацікавлений укласти перемирʼя з Путіним, аніж дотриматися традиційних американських цінностей, і це — помилка.

«Зрозуміло, всі ми за мир. Проте не може бути справедливого та стійкого миру ціною відмови від України», — сказав Макрон і додав, що якщо Вашингтон погодиться підписати перемирʼя без будь-яких гарантій безпеки для України, то «геостратегічний вплив США на Росію, Китай та інші країни щезне того ж дня».

Французький президент переконаний, що коли ніхто не зупинить Москву, яка є екзистенційною загрозою для Європи, її наступним кроком стане вторгнення до Молдови, а згодом, можливо, і до Румунії — країни-члена НАТО.

Також Емманюель Макрон закликав Дональда Трампа відновити діалог із Володимиром Зеленським, попри суперечку. Зараз французький лідер поставив перед собою нову місію — перезапустити відносини двох президентів.

Як пройшла зустріч Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого — у цей день мали підписати угоду про рідкоземельні мінерали. Проте під час короткої сесії з відповідями на запитання журналістів український і американський лідери перейшли на підвищений тон.

Згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім, а Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду про корисні копалини не підписали.

Після цього президент України написав в X пост, де подякував американському президенту, Конгресу і народу.

«Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», — написав він.

Як потім пояснив радник з національної безпеки США Майкл Волтц, Зеленського попросили покинути Білий дім, бо він нібито продовжив сперечатися за зачиненими дверима. Волтц заперечив припущення, що вони разом із американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом спеціально влаштували словесну провокацію в бік Зеленського.