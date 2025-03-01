Радник Трампа розповів, чому Зеленського попросили достроково покинути Білий дім

Президента України Володимира Зеленського попросили достроково покинути Білий дім після короткої пресконференції, під час якої виникла суперечка з Дональдом Трампом через те, що він продовжував сперечатися за закритими дверима.

Про це сказав радник з національної безпеки США Майкл Волтц.

За його словами, Зеленський продовжив сперечатися за закритими дверима, а держсекретар США Марко Рубіо сказав йому, що «час не на його боці» і «американська допомога не є нескінченною».

Згодом Рубіо та інші чиновники Адміністрації порадили Дональду Трампу припинити розмову з президентом України і попросили того покинути Білий дім.

Волтц також заперечив припущення, що вони з разом з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом спеціально влаштували таку словесну провокацію в бік Зеленського.

Як пройшла зустріч Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого — у цей день мали підписати угоду про рідкоземельні мінерали. Проте під час короткої сесії з відповідями на запитання журналістів український і американський лідери перейшли на підвищений тон.

Все почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Київ у переговорний процес.

«Ви не маєте права нам вказувати, що робити», — сказав Зеленський.

Трамп почав говорити про зруйновані українські міста і нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.

«Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт на руках», — сказав Трамп і вкотре нагадав, що США нібито дали Україні $350 мільйонів допомоги.

Президент України відповів, що «не приїхав сюди грати в карти».

Президент Зеленський також вкотре наголосив, що Європа має бути за столом переговорів. За його словами, припинення вогню, яке пропонує Трамп, не є виходом. Україна ніколи не прийме просто припинення вогню без гарантій безпеки, бо Росія 25 разів порушувала подібні перемирʼя.

Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім, Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду країни не підписали.

Після цього президент України написав в X пост, де подякував американському президенту, Конгресу і народу.

«Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», — написав він.



