«Наказав атакувати українських захисників хімічною зброєю». СБУ повідомила про заочну підозру російському комбригу

Правоохоронці задокументували воєнні злочини ще одного російського військового та заочно повідомили про підозру комбригу РФ, який наказав атакувати українських захисників Донеччини забороненою хімічною зброєю.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, йдеться про полковника командира 123 мотострілецької бригади Південного військового округу РФ Романа Шкробу.

Він 20 грудня 2023 року наказав використати газові гранати К-51 та РГ-Во проти українських захисників на Донеччині. Так ворог намагався прорвати оборону українців під час безперервних боїв у районі селища Спірне.

Використовуючи гранати з хімічним зарядом, зокрема зі сльозогінним газом, росіяни сподівалися змусити українських воїнів покинути оборонні укриття під час штурму.

Фігуранту повідомили про підозру у воєнному злочині, який вчинено за попередньою змовою групи людей.

