МЗС: За два роки в Україні зафіксували понад 6 тисяч випадків застосування Росією хімічної зброї

Росія за два роки понад 6 тисяч разів застосувала на війні проти України боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини.
Про це йдеться в заяві МЗС.
У відомстві зазначили, що уважно ознайомилися з другим звітом Організації із заборони хімічної зброї про підсумки візиту технічної допомоги ОЗХЗ в Україну та висновками щодо переданих Україною доказів порушення Росією Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
Експерти ОЗХЗ проаналізували надані Україною матеріали, зокрема чотири російські гранати РГ-Во та відповідні зразки ґрунту і трави.
Як результат, дві сертифіковані лабораторії ОЗХЗ незалежно одна від одної підтвердили, що передані Україною докази містять речовину CS, яка входить до складу засобів ведення боротьби з масовими заворушеннями.
«У період з лютого 2023 до лютого 2025 року були задокументовані 6 129 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини, зокрема 2-хлоробензальмалононітрил (CS), хлорацетофенон (CN), а також хлорпікрин та меркаптани (малодоранти)», — додали в МЗС.
- Велика Британія ввела санкції проти ЗС Росії за використання хімічної зброї у війні. Йшлося про хлорпікрин, відомий як «агент PS», і нітрохлороформ — отруйний газ подразнювальної дії.
- Державний департамент США у травні 2024 року підтвердив, що армія Росії використовує хлорпікрин проти українських військових, чим порушує Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї. Штати вже запровадили через це санкції проти Росії.
- Командування ЗСУ офіційно повідомляло, що війська РФ застосовують на полі бою отруйні гази та боєприпаси зі сльозогінним газом. Здебільшого це гранати К-51 та РГР, які скидають на позиції дронами. Станом на вересень 2024 року РФ вчинила 4 228 хімічних атак.