На Сумщині чоловік розпилив газ в обличчя військовому ТЦК — його затримали

У місті Шостка, що на Сумщині, чоловік напав на поліцейського та військового ТЦК. Його затримали.
Про це повідомила поліція Сумської області.
За даними слідства, спільний наряд поліції та працівників ТЦК зупинив 23-річного чоловіка, аби перевірити його документи. Той, кажуть у поліції, поводився «зухвало» і не виконував законні вимоги правоохоронців.
Нападник розпилив в обличчя працівника ТЦК сльозогінний газ, а потім вдарив його. Також постраждав один з поліцейських. Чоловіка затримали.
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