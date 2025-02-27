Північна Корея направила до Росії нову партію військових

Північна Корея направила до Росії нову групу військових. Чисельність контингенту поки що невідома.

Про це пише Reuters із посиланням на південнокорейську розвідку.

Додаткових північнокорейських військових відправили на лінію зіткнення в Курській області РФ, де російські солдати намагаються відтіснити українських бійців.

Американська газета The New York Times наприкінці січня писала, що за два місяці Північна Корея відправить Росії підкріплення.

За інформацією від очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, на початку лютого 2025 року на Курщині воювали 8 тисяч бійців КНДР. Перед цим їхня активність знизилася через великі втрати.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів і майже 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні. Україна готова їх обміняти на своїх військових.