NBC News: РФ пропонує США частковий контроль над ресурсами окупованих територій України

Росія запропонувала Адміністрації президента США Дональда Трампа потенційну угоду, відповідно до якої Вашингтон отримав би право власності на природні ресурси окупованих українських регіонів.

Про це повідомляє NBC News, посилаючись на власні джерела.

За словами американських чиновників, високопоставлені представники Путіна презентували цю ідею на зустрічі в Саудівській Аравії 18 лютого. Варіанти нібито включали сценарії, за яких США отримали б доступ до корисних копалин у Донецькій та Запорізькій областях, які РФ оголосила анексованими у 2022 році.

Як стверджується, адміністрація Трампа не зобовʼязалася укласти американо-російську угоду, але й не виключила її.

«Трамп схильний до укладання угод, тому Путін, розуміючи це, зробив цей контрхід», — каже американський ексдипломат.

Він додав, що росіяни «чітко бачать» як зацікавленість американського лідера в українських природних ресурсах, так і нерішучість Володимира Зеленського з цього питання.

Угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті, і погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».