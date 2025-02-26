Данія заборонить смартфони у школах

Данія планує змінити законодавство і змусити школи заборонити мобільні телефони для учнів. Урядова комісія також рекомендувала, щоб діти до 13 років взагалі не мали власного смартфону чи планшета.

Про це передає The Guardian.

Запровадити нові правила в Данії хочуть в той час, коли уряди по всій Європи намагаються більш жорстко регулювати доступ дітей до телефонів і соціальних мереж.

Данська комісія з добробуту, яку створила премʼєр-міністр Метте Фредеріксен у 2023 році, днями опублікувала звіт, у якому йшлося, що в дітей і молоді немає балансу між цифровим і реальним життям. У звіті наводять 35 рекомендацій, як покращити ситуацію. Одна з них — на рівні закону заборонити смартфони у школах і позашкільних клубах.

Міністр у справах дітей і освіти Маттіас Тесфає заявив, що «слід відновити школу як освітній простір, де є місце для роздумів, а не як продовження підліткової спальні». За його словами, смартфонам не місце у школі — ані на перервах, ані під час уроків». Місцева влада зможе робити винятки із заборони, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами.

Уряд вже готує законодавчі зміни.