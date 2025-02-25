ВООЗ: Європейці в середньому випивають майже 9 літрів алкоголю на рік

У 2024 році Всесвітня організація охорони здоровʼя провела велике дослідження про фізичний стан і захворюваність серед мешканців 53 країн Європи, зокрема України. Такий звіт публікують що три роки.

Аналіз показав, що середня тривалість життя жінок з Європейського регіону в середньому 79,3 року. Вони перебувають у доброму здоровʼї 84,1% цього часу. Водночас тривалість життя чоловіків менша — 73,3 року, їхній стан у нормі впродовж 88,1% часу.

Кожен шостий європеєць помирає внаслідок розвитку неінфекційних захворювань, не доживши до 70 років. Це, зокрема, серцево-судинні патології, на які випадає 33,5% смертей, рак (32,8% летальних випадків), діабет та хронічні респіраторні хвороби.

«Цікаво, що захворюваність на рак вища в Західній та Північній Європі, порівняно зі Східною Європою та Центрально Азією, де поширеніші серцево-судинні захворювання. Усе через різні умови життя, поведінку населення та ефективність систем охорони здоровʼя», — каже регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Генрі Клюге.

Крім того, жителі європейських держав, за даними організації, є світовими лідерами у споживанні алкоголю. В середньому на одну дорослу людину припадає 8,8 літра спиртного на рік. Рівень паління також залишається високим і становить 25,3%.

Ганс Генрі Клюге підкреслює, що показники захворюваності погіршує глобальне потепління. Щороку в регіоні близько 175 тисяч людей помирають через фактори, повʼязані зі змінами клімату.

Що стосується дітей, за даними ВООЗ, майже кожен третій школяр у Європі має надлишкову вагу, а кожен шостий хворіє на ожиріння. Кожен десятий підліток 13—15 років палить, зокрема електронні сигарети.