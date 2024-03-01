Дослідження: у світі понад мільярд людей з ожирінням

У світі понад мільярд людей з ожирінням, серед яких близько 880 мільйонів дорослих і 159 мільйонів дітей. Це дані станом на 2022 рік.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в загальномедичному науковому журналі The Lancet.

Найвищі показники ожиріння в острівній країні в Океанії Тонґа, острівній території США Самоа в жінок і в Самоа та ще одній острівній країні в Океанії Науру в чоловіків, де близько 70—80% дорослих живуть з ожирінням.

Тим часом США посідають десяте місце серед поширеності чоловічого ожиріння і 36-те — жіночого. Далі йде Китай з 11-м місцем ожиріння в чоловіків і 52-м місцем у жінок. Перед ними багато острівних держав.

«У багатьох із цих острівних держав все зводиться до наявності здорової їжі, а не до нездорової їжі. У деяких випадках проводилися агресивні маркетингові кампанії, що рекламували нездорову їжу, тоді як вартість і доступність більш здорової їжі можуть бути проблемою», — зазначив старший науковий співробітник, професор Маджид Еззаті з Імперського коледжу Лондону.

Міжнародна група вчених заявила, що є нагальна потреба в серйозних змінах в боротьбі з ожирінням. Ожиріння може збільшити ризик розвитку багатьох серйозних захворювань, включаючи хвороби серця, діабет 2 типу та деякі види раку.

За словами гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедроса Адханома Гебреєсуса, це дослідження показало, що важливо запобігати й контролювати ожиріння з раннього до зрілого віку. Для цього потрібна робота урядів і громад, а також співпраця з приватним сектором, який повинен нести відповідальність за вплив своєї продукції на здоров’я людей.

Професор Маджид Еззаті роками досліджував глобальні дані про ожиріння, і здивований, як швидко змінилася картина: зараз набагато більше країн стикаються з кризою ожиріння, а кількість країн, де люди мають недостатню вагу, зменшилася.

Між 1990 і 2022 роками рівень ожиріння серед дітей і підлітків зріс у чотири рази, а ожиріння серед чоловіків зросло втричі, серед жінок — удвічі. Водночас частка дорослих, які класифікуються як люди з недостатньою вагою, впала на 50%.

Дослідження проводили понад 1 500 дослідників, які співпрацюють з ВООЗ. Вони проаналізували вимірювання росту й ваги приблизно 220 мільйонів людей віком від п’яти років, використовуючи показник під назвою «індекс маси тіла».