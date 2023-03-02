Дослідження: До 2035 року більш як половина населення світу матиме надлишкову вагу або ожиріння

До 2035 року 51% населення світу, або понад 4 мільярди людей матимуть надлишкову вагу або страждатимуть від ожиріння. До такого висновку дійшли фахівці Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, пише Reuters.

У щорічному звіті організація зазначає, що рівень ожиріння особливо швидко зростає серед дітей і в країнах з низьким рівнем доходу. У 2035 році рівень дитячого ожиріння може зрости більш ніж удвічі порівняно з рівнем 2020 року. Від нього можуть постраждати до 208 мільйонів хлопчиків і 175 мільйонів дівчат по всьому світу.

За словами президента Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням Луїзи Баур, політики повинні діяти уже зараз, щоб запобігти погіршенню ситуації.

Федерація заявила, що до 2035 року світ щорічно витрачатиме понад $4 трильйони на вирішення медичних проблем, повʼязаних з надлишковою вагою. Автори дослідження наголосили, що не звинувачують окремих людей, які хворіють на ожиріння, а закликають зосередитися на соціальних, екологічних і біологічних факторах, які спричиняють надлишкову вагу.

Для оцінки дослідники використовували індекс маси тіла (ІМТ) — це число, яке виходить, якщо розділити вагу людини в кілограмах на її зріст у метрах у квадраті. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоровʼя, показник ІМТ понад 25 означає надлишкову вагу, а понад 30 — ожиріння.

У 2020 році до цих категорій потрапили 2,6 мільярда людей, або 38% населення світу.