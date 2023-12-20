Людиною року за версією Financial Times став очільник компанії, яка створює ліки від ожиріння

Головний виконавчий директор датської компанії Novo Nordisk Ларс Фруергаард Йоргенсен став людиною року за версією Financial Times.

Novo Nordisk — це компанія, яка розробила перші, як пише газета, «революційні методи лікування» ожиріння за допомогою препаратів Wegovy та Ozempic. До цього єдиним ефективним методом лікування була баріатрична хірургія.

Над препаратами Novo Nordisk працювали кілька десятиліть. Завдяки їм компанія стала найдорожчою в Європі, обійшовши групу предметів розкоші LVMH (виробника Louis Vuitton і Moët & Chandon).

Ларса Фруергаарда Йоргенсена обрали людиною року за його терплячі, але трансформаційні інновації.

Ларс Фруергаард Йоргенсен. Getty Images

«Я відчуваю велику відповідальність за справжнє досягнення успіху разом із суспільством, тому що я вважаю, що як галузь і як компанія ми маємо частину ключа до вирішення деяких величезних суспільних проблем, зокрема, старіння населення, хронічних захворювань», — сказав Йоргенсен.

Препарати Wegovy та Ozempic виготовлені з семаглутиду, версії гормону, що знижує апетит. В організмі цей гормон зберігається лише кілька хвилин, тому вчені Novo Nordisk витратили 32 роки, щоб зробити його достатньо стабільним і використовувати як ліки.

Ларс Фруергаард Йоргенсен виріс на фермі у Данії, а карʼєру почав як економіст у відділі охорони здоровʼя та планування.