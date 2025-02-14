Франція стала другою країною в ЄС, що заборонила одноразові електронні цигарки

Парламент Франції схвалив заборону на одноразові електронні цигарки, що робить країною другою в Європі після Бельгії з таким обмеженням.

Про це повідомляє парламентський телеканал LCP.

Закон забороняє продаж особливо популярних серед молоді електронних цигарок із кольоровою упаковкою та різними смаками та безкоштовне розповсюдження пристроїв для вейпінгу. За порушення заборони передбачено штраф у €100 тисяч.

Французькі депутати з посиланням на дослідження, замовлене Альянсом проти тютюну, заявили, що 15% дітей віком від 13 до 16 років вже пробували одноразові цигарки.

Також у парламенті заявили, що найчастіше одноразові електронні цигарки містять нікотин, який викликає звикання й є особливо небезпечним для молоді та особливо дітей.

Незабаром цю заборону планують розширити й на пакетики з нікотином, які за формою нагадують маленьку подушку і вставляться між губою та яснами.