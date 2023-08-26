Франція витратить €200 мільйонів на знищення надлишків вина через падіння попиту

Уряд Франції виділяє €200 мільйонів на знищення надлишків вина та підтримку виноробів.

Про це пише BBC.

Більшу частину цієї суми витратять на купівлю надлишкових запасів — цей алкоголь використовуватимуть у дезінфекційних засобах для рук, мийних засобах і парфумах. Виноробам також виділять гроші, щоб перекваліфікуватися, — наприклад, вирощувати оливки.

Виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок. Люди менше купують вина і надають перевагу, зокрема, крафтовому пиву. Водночас через кліматичні зміни вирощувати виноград стає дедалі складніше.

Направляючи гроші в галузь, уряд Франції прагне зупинити обвал цін і допомогти виробникам знайти джерела доходу.