Франція витратить €200 мільйонів на знищення надлишків вина через падіння попиту

Уряд Франції виділяє €200 мільйонів на знищення надлишків вина та підтримку виноробів.
Про це пише BBC.
Більшу частину цієї суми витратять на купівлю надлишкових запасів — цей алкоголь використовуватимуть у дезінфекційних засобах для рук, мийних засобах і парфумах. Виноробам також виділять гроші, щоб перекваліфікуватися, — наприклад, вирощувати оливки.
Виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок. Люди менше купують вина і надають перевагу, зокрема, крафтовому пиву. Водночас через кліматичні зміни вирощувати виноград стає дедалі складніше.
Направляючи гроші в галузь, уряд Франції прагне зупинити обвал цін і допомогти виробникам знайти джерела доходу.
- Дані Європейської комісії показують, що споживання вина впало на 7% в Італії, на 10% в Іспанії, на 15% у Франції, на 22% в Німеччині та на 34% в Португалії, а виробництво вина в ЄС зросло на 4%.