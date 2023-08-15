У Франції викорчуюють тисячі виноградників. Нині люди надають перевагу пиву

Винороби у французькому регіоні Бордо планують викорчувати тисячі гектарів виноградників через низку факторів. У цьому їм допоможе влада — Франція виділила на допомогу виноробам мільйони євро.

Про це пише Politico.

Виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок. Люди менше купують вино і надають перевагу, зокрема, крафтовому пиву, тоді як через кліматичні зміни вирощувати виноград стає дедалі складніше.

Це разом із падінням попиту на вино з боку Китаю призвело до того, що ціни впали до рівня, за якого виноробам вигідніше викорчувати виноградники й отримати компенсацію, аніж продовжувати виробляти напої.

Уряд Франції запровадив програму викорчування, щоб винороби могли перепрофілювати землю для інших видів діяльності. Підприємцям пропонують €6 тисяч компенсації за кожен вилучений гектар.