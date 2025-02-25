Президент Франції на зустрічі з Трампом припустив, що перемирʼя в Україні можна досягнути за кілька тижнів

Після переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що перемирʼя між Україною і Росією можна досягнути найближчими тижнями.

Про це передає BBC.

Американський президент припустив, що війна може закінчитися «протягом тижнів», і наполягав, що Європа мусить взяти на себе витрати та тягар будь-якої мирної угоди для України. Макрон натомість наголосив, що угода «не має стати капітуляцією України» та повинна підкріплюватися гарантіями безпеки.

Емманюель Макрон поспілкувався з 30 іншими європейськими лідерами й союзниками та за результатами обговорень сказав, що багато з них готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Також Макрон працював з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером над пропозицією відправити війська в Україну.

«Не йти на лінію фронту, не йти на конфронтацію, а бути в деяких місцях, визначених договором, для підтримки цього миру і нашої колективної довіри за підтримки США», — пояснив президент Франції.

За словами французького лідера, друге президентство Трампа «змінило правила гри».

Трамп заявив, що хоче якнайшвидшого припинення вогню, і додав, що відвідає Росію для зустрічі з Путіним, щойно вдасться досягти цієї мети.

Макрон, однак, наполягав на більш зваженому підході — спочатку перемирʼя, а потім мирна угода, яка включатиме чіткі гарантії захисту України в довгостроковій перспективі.

Обидва погодилися, що будь-яка мирна угода повинна включати розміщення європейських миротворчих сил в Україні. Як зазначив Трамп, Путін не проти цього.