Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку своєї партії на виборах. «Християнсько-демократичний союз» святкує перемогу

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку своєї Соціал-демократичної партії на цьогорічних дострокових парламентських виборах. Перемогу отримав «Християнсько-демократичний союз» (ХДС) на чолі з Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляють Rhein-Neckar-Zeuitung.

Шольц узяв відповідальність за поразку своєї партії на себе й привітав очільника «Християнсько-демократичного союзу» (ХДС) Фрідріха Мерца з перемогою. Той, своєю чергою, заявив, що німецькі консерватори зроблять все можливе, щоб якомога швидше сформувати дієвий уряд.

«Сьогодні ввечері ми будемо святкувати, а відзавтра почнемо працювати. Світ не чекає», — сказав Мерц.

Підрахунок голосів ще триває, але за даними екзитполів йдеться про такі результати виборів:

«Християнсько-демократичний союз» (ХДС) на чолі з Фрідріхом Мерцом має 29%.

Праворадикальна «Альтернатива для Німеччини» (AfD) на чолі з Аліс Вайдель має 19,5%. Очікують, що це буде найбільший результат партії за всю історію.

Соціал-демократи (СДПН) чинного канцлера країни Олафа Шольца мають 16%. Це найгірший результат партії від часів Другої світової війни.

Партія «Зелених» на чолі з колишнім віцеканцлером Робертом Хабеком має 13,5%.

«Ліві» мають 8,5%.

Явка на цьогорічних парламентських виборах сягнула 84% — це рекорд в Німеччині з 1990 року.

Яку позицію щодо України займає майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Під час повномасштабного вторгнення Мерц кілька разів приїжджав в Україну та зустрічався з Володимиром Зеленським. Він підтримує надання і гуманітарної, і військової допомоги, але не готовий говорити про гарантії безпеки або німецьких миротворців. Головна відмінність від чинного уряду — Мерц хоче дозволити поставки в Україну крилатих ракет Taurus.

Мерц наголошує, що Україні потрібно дозволити бити німецькою зброєю по цілях на території Росії, тому що зараз «ми дозволяємо Україні воювати однією рукою, яку звʼязали за спиною». За його словами, в України є перспектива стати членом ЄС, а її шлях в НАТО — «незворотний». Щодо США, то Мерц обіцяє більш жорсткі відносини з новою адміністрацією. Особливо він хоче поскаржитися Трампу на Ілона Маска, який публічно підтримав «Альтернативу для Німеччини».