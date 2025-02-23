У Німеччині стартували вибори до Бундестагу

У Німеччині у неділю, 23 лютого, почалися дострокові вибори до Бундестагу.

Про це пише Deutsche Welle.

Взяти участь у голосуванні можуть понад 59 мільйонів громадян Німеччини. Цього дня в країні працюють близько 65 тисяч виборчих дільниць. Виборчих округів у Німеччині — 299. У виборчих перегонах беруть участь 29 партій.

Згідно з опитуваннями, проведеними напередодні виборів, найбільша підтримка респондентів була у консервативного блоку ХДС/ХСС, який висунув своїм кандидатом у канцлери Фрідріха Мерца.

На другому місці, за опитуваннями, розташовувалася ультраправа «Альтернатива для Німеччини», а за нею — Соціал-демократична партія Німеччини, до якої належить чинний канцлер ФРН Олаф Шольц.