У Пентагоні спростували заяви Трампа про витрачені на Україну $350 мільярдів

Президент США Дональд Трамп стверджує, що США начебто витратили на Україну $350 мільярдів. Ця цифра значно перевищує суму, зафіксовану Міністерством оборони та міжвідомчою наглядовою групою, яка відстежує асигнування США Україні.

Про це журналістам «Голосу Америки» повідомили в Пентагоні та міжвідомчій наглядовій групі, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.

З моменту незаконного вторгнення Росії в лютому 2022 року Конгрес США виділив Україні близько $183 мільярдів, за даними міжвідомчої наглядової групи.

З них Пентагон підтвердив, що США надіслали Україні військової допомоги $65,9 мільярда, і ще $3,9 мільярда, які Конгрес санкціонував у вигляді військової допомоги Києву, залишаються невитраченими.

Близько $58 мільярдів зі $183 мільярдів загальної допомоги Україні було витрачено у США. Ці кошти були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість.