Позиція США відрізняється від публічних заяв Трампа. Медіа пишуть, що він веде перемовини — у своєму стилі

В останні дні президент США Дональд Трамп гостро критикує Україну — називає Володимира Зеленського «диктатором без виборів», каже, що війну треба було «закінчити раніше», а ще дратується через непідписану Україною угоду про корисні копалини. Однак неофіційно джерела в Білому домі дають зрозуміти, що розворот в американській політиці не аж такий кардинальній — і Трамп веде перемовини у своєму, «трампівському» стилі.

Володимир Зеленський може відновити відносини зі США, кажуть джерела Politico. За їхніми словами, різкі висловлювання Трампа на адресу Зеленського повʼязані не з поворотом у бік Росії, а з обуренням через відмову Києва підписати угоду про корисні копалини. Це публічно підтверджував і державний секретар США Марко Рубіо — казав, що Трамп «дуже засмучений», бо Україна має дякувати за американську допомогу та підписати угоду.

Politico зазначає, що Києву треба активніше працювати з Вашингтоном для укладання цієї угоди. А публічно критикувати Трампа — не варіант, бо це підливає масла у вогонь. Посадовці з адміністрації президента США і республіканці з тісного оточення його команди переконані, що його критичні заяви — це приклад звичної зухвалої тактики ведення перемовин.

Важливість угоди про корисні копалини. Трамп хоче підписати договір з Україною до того, як США збільшать військову підтримку Києва або стануть посередником в офіційних мирних переговорах між Україною і Росією, зазначили джерела Reuters. Для Трампа важливо публічно показати виборцям у США, що Вашингтон відшкодовує надану Україні допомогу.

Тим часом перемовини про угоду тривають. Нещодавно США, за джерелами Axios, показали Києву оновлену версію документа, яке враховує побоювання України. Деякі помічники Зеленського закликали його підписати оновлену версію якнайшвидше, аби уникнути протистояння з Трампом і дати виправдати підтримку України в очах американців.

«Відхід» від американської позиції. Держсекретар США Марко Рубіо через кілька годин після зустрічі з російською делегацією в Ер-Ріяді 18 лютого переконував європейських союзників, що переговори з Москвою не стали різким розворотом американської політики, пише The New York Times. Він запевнив, що переговори потрібні були для того, щоб перевірити, чи серйозно Кремль налаштований на припинення війни.

Рубіо запевнив, що США не навʼязуватимуть Україні та Європі жодної угоди. І що Вашингтон не скасовуватиме санкції проти Росії за відсутності помітних змін у поведінці Москви. Але можливо, що деякі з них помʼякшать, якщо росіяни почнуть вживати заходів, яких прагнуть США. Але він розуміє, що Кремль може використати перемовини, аби посіяти суперечки на Заході. Про це попереджала українська розвідка — мовляв, напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення Росія поширюватиме наратив про те, що «Україну зрадили» Захід і США.

Про це також писало видання Financial Times із посиланням на американських чиновників. За джерелами, зараз Вашингтон перевіряє, наскільки Росія справді хоче закінчити війну в Україні. Обговорення економічної та геополітичної співпраці — це спроба спонукати Москву завершити війну та показати, що відновлення двосторонніх контактів нестиме більші переваги.

А що Росія? Переговорну стратегію Трампа не розуміють і в Москві, писав Bloomberg. Кремль «захопили зненацька» різкі висловлювання Трампа про Зеленського і тепер у Росії побоюються «пасток» і несподіваних поворотів під час переговорів.