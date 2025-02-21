NYT: Держсекретар США заспокоював європейців після перемовин із Росією

Державний секретар США Марко Рубіо заспокоює європейських союзників після перемовин із росіянами у Ер-Ріяді. Каже, що Штати не відходять від постійної політики стосовно Росії.

Про це пише The News York Times із посиланням на джерела.

Видання посилається на підсумки телефонної розмови Рубіо з посадовцями з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Офіційно його підтверджували в Державному департаменті США, але деталей не уточнювали.

У розмові з європейцями Рубіо зазначив, що зустріч у Саудівській Аравії була радше першим кроком у процесі — перевіркою того, чи серйозно Кремль налаштований на укладення угоди про мир в Україні. Тож ні, адміністрація президента Дональда Трампа не планує навʼязувати Україні та Європі умови будь-яких двосторонніх угод з Росією.

США не зніматимуть санкції проти Росії за відсутності помітних змін у поведінці Москви. Але можливо, що деякі з них помʼякшать, якщо росіяни почнуть вживати заходів, яких прагнуть США. Водночас Рубіо усвідомлює, що Росія могла спробувати використати переговори, щоб посіяти розбіжності на Заході або полегшити свою ізоляцію на міжнародній арені.

NYT зазначає, що приватна розмова Рубіо із європейськими посадовцями була більш примирливою, ніж офіційні заяви американської сторони. Він пояснив, що Україну та Європейський Союз не запросили на перемовини, бо більша частина розмови стосувалась двосторонніх питань у відносинах США та Росії. Зокрема, вони обговорили відновлення дипломатичних місій. Тож ці перемовини були першою перевіркою намірів Росії, запевнив Рубіо.

Він також сказав європейцям, що не може сказати на основі цієї однієї зустрічі, чи серйозно росіяни налаштовані на укладення мирної угоди. Але, за його словами, вони дали достатньо ознак того, що це можливо, щоб вимагати подальших обговорень.

Розмова завершилась тим, що Рубіо закликав до єдності і пообіцяв тримати союзників у курсі подій.