Reuters: США та Росія мали таємні зустрічі у Швейцарії

Представники США та РФ таємно зустрічалися у Швейцарії й обговорювали війну в Україні. Це були неофіційні канали комунікації.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Джерела описали переговори як «побічний канал», який був під час перехідного періоду після перемоги Дональда Трампа на американських президентських виборах 5 листопада минулого року.

Зустрічі тривали останніми місяцями, зокрема, одна з них відбулася в Женеві під час Мюнхенської безпекової конференції, яка проходила з 14 по 16 лютого.

Зустрічі у Швейцарії були неофіційним діалогом, який мав на меті покращити комунікацію та висунути ідеї, а не розробити конкретні пропозиції. Зараз невідомо, чи була там українська сторона.

Reuters зазначає, що хоч учасники цих зустрічей мають дипломатичний досвід і працювали в службі безпеки, вони не є держпосадовцями. Також незрозуміло, чи уповноважували їх офіційно вести переговори. Невелика кількість радників Трампа знала про ці зустрічі, зазначає Reuters.

Ці зустрічі нібито втратили актуальність після офіційних та публічних перемовин Росії та США у Саудівській Аравії. Проте невідомо, коли саме почалися ці зустрічі та який був порядок денний.

Перемовини РФ та США

18 лютого Росія і США провели перші перемовини в Саудівській Аравії. Про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились, вона навряд чи відбудеться наступного тижня. Однак сторони домовились створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.

