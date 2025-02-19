«Огидно». Американські політики критикують заяви Трампа про війну в Україні

Після заяви президента США Дональда Трампа про те, що це нібито Україна розпочала війну, а президент Володимир Зеленський є «диктатором без виборів», американські політики опублікували низку заяв.
Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер назвав коментарі Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, «огидними». Замість того щоб визнати повномасштабну війну, розпочату Росією, Трамп «дивовижно звинуватив Україну у вторгненні Путіна».
«Огидно бачити, як американський президент відвертається від одного з наших друзів і відкрито стає на бік такого головоріза, як Володимир Путін», — наголосив Шумер.
Колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс звернувся до нього зі словами про те, що «не Україна починала цю війну. Росія розпочала неспровоковане та жорстоке вторгнення, забравши сотні тисяч життів. Шлях до миру має будуватися на правді».
Конгресмен від республіканців Майк Лоулер написав, що Путін — підлий диктатор і головоріз, «він не наш друг і не союзник».
«Щодо виборів, то, звісно, в Україні повинні бути вільні та чесні вибори, але ця вимога від Путіна та Росії є одночасно комічною і корисливою. Росія продовжує впливати та втручатися у вибори по всій Східній Європі, їй не можна дозволити встановити маріонетку й апологета Путіна, щоб просто захопити контроль зсередини», — пояснив він.
Політик переконаний, що США мусять дати відсіч союзу Росії, Китаю та Ірану, «який спричинив смерть і руйнування по всьому світу».
Сенатор від демократів Адам Шифф заявив, що «з часів Чехословаччини жодна демократична держава не була так зраджена західною державою». І додав, що трампівське умиротворення російського диктатора залишиться в памʼяті.
- 18 лютого Росія і США провели перші перемовини в Саудівській Аравії. Про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились, вона навряд чи відбудеться наступного тижня. Однак сторони домовились створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.
- Після перемовин президент США Дональд Трамп розкритикував Київ і Брюссель, а також підтримав проведення виборів в Україні. На його думку, за «три роки війни» були можливості укласти мирну угоду з Росією.
- Наступного дня, 19 лютого, Трамп стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, згідно з якими станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців.
- Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації».
- Згодом Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.