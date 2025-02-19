Курська операція. Солдатам з КНДР кажуть, що вони воюють проти південнокорейців

Двоє північнокорейських військовополонених, яких Сили оборони України захопили на Курщині, заявили, що їх запевнювали — вони воюють проти військових з Південної Кореї.

Про це полонені Рі та Бек розповіли в інтервʼю південнокрейському виданню Chosun Ilbo.

Обидва розповіли, що повʼязані з Головним розвідувальним бюро Північної Кореї, а агенти розвідки уважно стежать за військами в Курській області.

«Вони [агенти] повідомили нам, що всі українські оператори безпілотників насправді були південнокорейськими солдатами», — сказав один з полонених.

Рі розповів, що його привезли до Росії 10 жовтня 2024 року разом зі ще 2 500 солдатами. Сказали, що везуть на навчання. Спочатку північнокорейців тренували у Владивостоку, а на початку грудня відправили на Курщину воювати проти України.

«Я вступив у бій 5 січня. Перша хвиля військ зазнала великих втрат через удари безпілотників та артилерійський вогонь. Ми розраховували на підтримку російської артилерії, але вони вели вогонь у тилу ворога, а не прикривали нас як треба. Це призвело до багатьох жертв», — додав він.

В один момент його разом з двома іншими солдатами зловив дрон. Двоє загинули, а Рі вижив, отримавши поранення.

«Тоді я навіть зброєю не міг користуватися, а зброї у мене не було — ані гранати, ані ножа. Я не міг нести нічого важкого через поранення... Тож навіть якби я намагався чинити опір, було очевидно, що мене б схопили. Якби в мене була граната, можливо, я б спробував вчинити самогубство», — наголосив він.

І додав, що в армії Північної Кореї здатися в полон означає зраду.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів, а майже 2 700 дістали поранень.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні 2025-го. Україна готова їх обміняти на своїх військових.

За даними очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, станом на лютий 2025 року 8 тисяч північнокорейських бійців досі воюють на Курщині, але в скороченому складі.