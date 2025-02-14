Кабмін заборонив направляти людей з інвалідністю на ВЛК

Український уряд 14 лютого заборонив направляти людей з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішення, ухвалене на засіданні уряду 14 лютого, передбачає включення до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів даних про наявність у людини інвалідності.

Цю інформацію можна буде отримати через запит в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Відомості відображатимуться у військово-обліковому документі в електронній формі.

Крім того, замість оригіналів документів дозволили подавати копії медичних висновків про інвалідність дитини до 18 років. Вони мають бути засвідчені органами соцзахисту, закладами охорони здоров’я, Пенсійним фондом України або нотаріально.

Водночас копії інших документів, які підтверджують інвалідність, можна подати з підписом людини, яка їх подає, за умови пред’явлення оригіналів.