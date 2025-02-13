Зеленський підписав продовження терміну проходження ВЛК

Володимир Зеленський 13 лютого підписав закон, що продовжує термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних українців до червня.

Про це свідчить картка документа № 12457.

Відповідно до закону військовозобовʼязані віком від 25 до 60 років, визнані обмежено придатними до військової служби, мають повторно пройти медичний огляд до 5 червня 2025 року.

Для цього громадяни мають самостійно прийти до ТЦК та СП або звернутися через електронний кабінет призовника, щоб отримати направлення на ВЛК. Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.

За законом про мобілізацію в Україні військовозобовʼязаних поділяють на чотири категорії:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

Також в Україні незабаром запровадять електронні направлення на ВЛК. Зараз військовозобовʼязані отримують паперові направлення в Територіальних центрах комплектування. Очікується, що реформа зробить цей процес простішим і швидшим. Нова функція буде доступна в застосунку «Резерв+».