Рада продовжила строк проходження ВЛК для обмежено придатних

В Україні продовжили термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних до 5 червня. Попередній строк був до 4 лютого.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Верховна Рада одразу у двох читаннях ухвалила законопроєкт № 12457 про обовʼязковість проходження повторного медичного огляду українцями, яких визнали обмежено придатними до військової служби, і про визначення кінцевого строку проведення такого огляду. За документ проголосували 313 народних депутатів.

Отже, до 5 червня 2025 року всі обмежено придатні до служби громадяни України віком від 25 до 60 років мають заново пройти військово-лікарську комісію.

За законом про мобілізацію в Україні військовозобовʼязаних поділяють на чотири категорії:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

Також в Україні незабаром запровадять електронні направлення на ВЛК. Зараз військовозобовʼязані отримують паперові направлення в Територіальних центрах комплектування. Очікується, що реформа зробить цей процес простішим і швидшим. Нова функція буде доступна в застосунку «Резерв+».