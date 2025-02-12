Рада продовжила строк проходження ВЛК для обмежено придатних

В Україні продовжили термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних до 5 червня. Попередній строк був до 4 лютого.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Верховна Рада одразу у двох читаннях ухвалила законопроєкт № 12457 про обовʼязковість проходження повторного медичного огляду українцями, яких визнали обмежено придатними до військової служби, і про визначення кінцевого строку проведення такого огляду. За документ проголосували 313 народних депутатів.
Отже, до 5 червня 2025 року всі обмежено придатні до служби громадяни України віком від 25 до 60 років мають заново пройти військово-лікарську комісію.
За законом про мобілізацію в Україні військовозобовʼязаних поділяють на чотири категорії:
- придатні (повністю);
- придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;
- придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);
- придатні для виконання специфічних завдань.
Також в Україні незабаром запровадять електронні направлення на ВЛК. Зараз військовозобовʼязані отримують паперові направлення в Територіальних центрах комплектування. Очікується, що реформа зробить цей процес простішим і швидшим. Нова функція буде доступна в застосунку «Резерв+».