В Україні запровадять електронні направлення на ВЛК — уряд дав зелене світло

Кабінет міністрів 28 січня ухвалив постанову про впровадження в Україні електронних направлень на військово-лікарську комісію.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Увесь цей час військовозобовʼязані отримували паперові направлення в Територіальних центрах комплектування, витрачаючи час у чергах. Очікується, що реформа зробить цей процес простішим і зручнішим.

«Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок «Резерв+», — розповів очільник уряду.

Передусім функція буде доступна для тих, хто хоче пройти комісію добровільно. Згодом сформувати направлення онлайн зможуть і ті, хто отримав повістку, додали в Міністерстві оборони України.