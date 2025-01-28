В Україні запровадять електронні направлення на ВЛК — уряд дав зелене світло

Кабінет міністрів 28 січня ухвалив постанову про впровадження в Україні електронних направлень на військово-лікарську комісію.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Увесь цей час військовозобовʼязані отримували паперові направлення в Територіальних центрах комплектування, витрачаючи час у чергах. Очікується, що реформа зробить цей процес простішим і зручнішим.
«Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок «Резерв+», — розповів очільник уряду.
Передусім функція буде доступна для тих, хто хоче пройти комісію добровільно. Згодом сформувати направлення онлайн зможуть і ті, хто отримав повістку, додали в Міністерстві оборони України.
- Раніше у застосунку «Резерв+» запустили бета-тестування цього сервісу, щоб перевірити, як він працює, і за потреби вдосконалити. За планом з осені 2025 року для проходження огляду на придатність у «Резерв+» можна буде самостійно обирати медзаклад, який має контракт із НСЗУ.