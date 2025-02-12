ОП: В Україні планують відмовитись від мобілізації. Що відомо

У майбутньому мобілізовані зможуть підписати контракт із чіткими термінами служби та фінансовими бонусами.

Про це в інтервʼю для «Ми — Україна» повідомив заступник керівника Офісу президента України та екскомандир 93 бригади «Холодний Яр» Павло Паліса,

«Мова йде про те, щоб планово відмовитись від мобілізації», — заявив він.

За його словами, однорічні контракти для чоловіків 18—24 років — це перший етап більшої програми.

Що передувало

В Україні офіційно запустили контракт на рік для хлопців 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації хочуть добровільно доєднатися до війська. За контракт можна буде отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять під час служби. Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

У Міноборони наголосили, що таких добровольців гарантовано демобілізовуватимуть після року служби. Після завершення контракту людина не підпадатиме під мобілізацію протягом 12 місяців та зможе виїжджати за кордон. Добровольцям також будуть доступні соціальні пільги. Детальніше можна прочитати тут.