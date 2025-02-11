Ізраїль погрожує відновити бої в секторі Гази, якщо ХАМАС не звільнить заручників

Ізраїль відновить «інтенсивні бойові дії» в секторі Гази, якщо угруповання ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників до полудня 15 лютого.

Про це заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після наради військово-політичного кабінету.

«Ухвалене мною і одноголосно затверджене кабінетом рішення таке: якщо ХАМАС не поверне наших заручників до полудня суботи, припинення вогню анулюється. ЦАХАЛ відновить інтенсивні бойові дії до остаточного розгрому ХАМАС», — заявив Нетаньягу.

Як пише The Times of Israel, йдеться про звільнення ще девʼяти заручників до 15 лютого. Водночас президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС звільнити всіх 76 ізраїльських заручників, що залишилися, до цієї дати.

Із середини січня між ХАМАС та Ізраїлем діє мирна угода. За її умовами, у перші 42 дні ХАМАС має відпустити 33 ізраїльські заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 увʼязнених палестинців і почати виведення військ із сектора Гази. Крім того, Ізраїль у межах угоди відвів війська з коридору Нецарим, що розділяє центр сектора Гази.

Однак ХАМАС 10 лютого оголосив про скасування звільнення наступної групи ізраїльських заручників, яке мало відбутися 15 лютого. Причина — нібито порушення мирних домовленостей з боку Ізраїлю. У ХАМАС заявили, що Ізраїль перешкоджає поверненню жителів північної частини сектора Гази, а також не пропускає в регіон гуманітарну допомогу.