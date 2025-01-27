Тисячі палестинців повертаються на північ сектора Гази — там були найзапекліші бої

Тисячі палестинців повертаються на північ сектора Гази через коридор Нецарим, незважаючи на руйнування і загрози нових конфліктів.

Про це пишуть CNN і Al Jazeera.

Ізраїль наказав провести масову евакуацію населення з півночі сектора Газа в перші дні війни, яка почалась 7 жовтня 2023 року, і заблокував його незабаром після того, як туди увійшли наземні війська. Близько мільйона людей втекли на південь, тоді як сотні тисяч залишилися на півночі — там точилися найзапекліші бої.

Зранку 27 січня Ізраїль відкрив військові контрольно-пропускні пункти, що понад рік розділяли територію на північну і південну зони. Це трапилось на 48 годин пізніше, ніж спочатку планували. Ізраїль поклав відповідальність за затримку на палестинське угруповання ХАМАС — бойовики нібито порушили умови угоди про припинення вогню.

Ізраїль очікував, що ХАМАС відпустить під час другого раунду звільнення заручників цивільну заручницю Арбель Єгуд. Коли цього не сталося, Ізраїль відклав відкриття коридору Нецарим, відмовляючись пускати людей. Зрештою. ХАМАС погодився звільнити більше заручників, зокрема Єгуд.

Автівки вздовж вулиці Салах ад-Дін у Нусейраті біля коридору Нецарим. AFP AFP AFP Автівки вздовж вулиці Салах ад-Дін у Нусейраті біля коридору Нецарим. AFP

Палестинці, які вже понад рік живуть в наметових таборах і школах, перетворених на притулки, прагнуть повернутися до своїх домівок — навіть знаючи, що їх, найімовірніше, пошкодили або зруйновали. Багато хто побоювався, що вони назавжди залишаться на півдні сектора Гази. Їх також налякали пропозиції президента США Дональда Трампа переселити велику кількість палестинців до Єгипту та Йорданії.

Незважаючи на те, що більшість будівель на півночі Гази були зруйновані під час бойових дій, палестинці наполягають на своєму бажанні повернутися на рідні землі. Представник ХАМАС Іззат аль Рішк назвав повернення «великим днем», зазначивши, що ця подія руйнує плани Ізраїлю про переміщення палестинців.