ЗАЕС укотре на межі блекауту — одна з ліній електропередачі відключилася після обстрілу РФ

Запорізька атомна електростанція знову на межі блекауту — обстріли РФ знеструмили 11 лютого одну з двох ліній живлення, яка зʼєднує станцію з українською енергосистемою.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Енергетики зможуть почати відновлювати живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація.

Раніше в «Енергоатомі» пояснювали, що до того, як росіяни окупували ЗАЕС, станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередачі й трьох ліній резерву. А за час окупації спільні зусилля «спеціалістів» «Росатома» і російського військового контингенту довели Запорізьку АЕС до останнього ступеня деградації.

Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів. Адже їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива. Таким чином запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відрахунка до початку плавлення ядерного палива.