ЗАЕС укотре на межі блекауту — одна з ліній електропередачі відключилася після обстрілу РФ

Запорізька атомна електростанція знову на межі блекауту — обстріли РФ знеструмили 11 лютого одну з двох ліній живлення, яка зʼєднує станцію з українською енергосистемою.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Енергетики зможуть почати відновлювати живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація.
Раніше в «Енергоатомі» пояснювали, що до того, як росіяни окупували ЗАЕС, станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередачі й трьох ліній резерву. А за час окупації спільні зусилля «спеціалістів» «Росатома» і російського військового контингенту довели Запорізьку АЕС до останнього ступеня деградації.
Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів. Адже їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива. Таким чином запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відрахунка до початку плавлення ядерного палива.
- Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. За цей час на ЗАЕС було вісім повних блекаутів та один частковий.
- З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.
- 4 лютого Володимир Зеленський повідомив, що Росія захопила в заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій атомній електростанції. Їх кинули за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент. Президент наголосив, що Україні важливо повернути їх, і обговорив це питання з делегацією МАГАТЕ під час їхнього візиту до Києва.