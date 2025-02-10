Придністровʼя відмовилось від енергетичної допомоги ЄС і гранту на €60 млн

Влада невизнаного Придністровʼя відмовилась від енергетичної допомоги ЄС і гранту на суму €60 мільйонів.

Про це повідомив премʼєр Молдови Дорін Речан.

Він зазначив, що в середньостроковій перспективі пропозиція ЄС на суму €60 мільйонів була рішенням, яке могло б звільнити Придністровський регіон від шантажу та енергетичної нестабільності.

«Тирасполь відмовився від цього рішення. Росія не дозволяє їм приймати європейську допомогу, побоюючись втратити контроль над регіоном. Основною умовою надання гранту було поступове підвищення споживчих тарифів — Тирасполь відмовився. Як наслідок, вони не можуть отримати гроші з €60 мільйонів допомоги від ЄС», — написав Речан.

Водночас він наголосив, що регіон не залишиться без газу. Його постачатиме компанія з Угорщини MET Gas and Energy Marketing AG, трейдер природного газу на європейському ринку. Газ оплачуватиме дубайська компанія JNX General Trading L.L.C.

MET Gas and Energy Marketing AG постачить газ на кордон з Молдовою за підписаним контрактом з Moldovagaz. Тирасполь оплатить авансом витрати на транзит газу від кордону з Молдовою до Придністровʼя на основі угоди між Moldovagaz і «Тираспольгаз».

Речан запевнив, що влада Молдови не перешкоджатиме транзиту цього газу, але натомість Тирасполь має звільнити політичних вʼязнів, розвʼязати проблеми ліцею в Рибниці, зберегти молдовське суспільне телебачення в сітці мовлення, прибрати контрольні пости, встановлені 2022 року.

Енергетична криза в Молдові

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Спершу від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекали, що російський «Газпром» відновить поставки.

15 січня лідер невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський заявив, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги. А потім сказав, що Росія виділить на це кредит.