Євросоюз виділить Молдові €250 мільйонів енергетичної допомоги

Європейська комісія та Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості. У 2025 році країна отримає €250 мільйонів від ЄС.

Про це повідомила Єврокомісія.

Це має відокремити Молдову від нестабільних поставок російських енергоресурсів і повністю інтегрувати її в енергетичний ринок ЄС.

За стратегією, перші €100 мільйонів Молдова отримає до середини квітня. На додаток до цієї суми Брюссель виділить €60 мільйонів для підтримки жителів невизнаного Придністровʼя, але лише за певних умов — якщо регіон проведе реформи у сфері прав людини.

Ініціатива підтримає молдовських споживачів, які стикаються з різким зростанням цін на правобережжі Дністра. Вона дозволить компенсувати всі надлишкові витрати на електроенергію для всіх домогосподарств до 110 кВт/год щомісяця до кінця 2025 року. Крім того, це компенсуватиме зростання витрат на електроенергію для соціальних установ, включно з дитячими садками, школами та лікарнями. Ще €15 мільйонів нададуть на підтримку рахунків за електроенергію для агропродовольчих та промислових підприємств.

У довгостроковій перспективі допомога ЄС підвищить енергетичну безпеку Молдови, щоб та відмовилася від російських енергоносіїв.

Енергетична криза в Молдові

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Спершу від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекали, що російський «Газпром» відновить поставки.

15 січня лідер невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський заявив, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги. А потім сказав, що Росія виділить на це кредит.