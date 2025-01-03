У Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови в закупках газу — чекають, що російський «Газпром» відновить поставки

У Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках — чекають, що російський «Газпром» відновить поставки.

Це в коментарі IPN підтвердив тимчасовий виконувач обов’язків керівника компанії «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Там вважають, що закупки на європейських платформах будуть за «вищими і нестабільними» цінами.

Так, у Придністров’ї очікують, що російський «Газпром» відновить постачання газу за контрактом, який закінчується у 2026 році.

Вчора, 2 січня, компанії «Молдовагаз» і «Енергоком» заявили, що готові допомогти «Тираспольтрансгазу» в організації закупівлі газу на будь-якій європейській платформі.

Природний газ можуть постачати різними альтернативними транспортними маршрутами до кордону Республіки Молдова на основі агентської угоди з «Тираспольтрансгазом».

Що трапилось у Придністровʼї

Із 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав Європейського Союзу та невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністров’ю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що із січня припинить постачання газу до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

Зараз у Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. У лікарнях і соцустановах поки що відключень немає.

Промислові підприємства 2 січня також призупинили роботу через дефіцит енергоресурсів.

Вже 3 січня ввели віялові відключення електроенергії через надмірне енергоспоживання.

Електрику відключать на одну годину в різних районах. Відключення застосовуватимуть з 18:00 до 22:00.