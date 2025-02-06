У США пройшли мітинги проти дій нової адміністрації Трампа

Люди виступили проти безлічі рішень, ухвалених лідером держави менш ніж за три тижні його перебування на посаді. Трампа засудили за його коментарі про переселення мешканців Гази, репресії проти мігрантів , утиски прав трансгендерних людей та призначення Ілона Маска на посаду в Білому домі.

Про це повідомляють Associated Press та Axios .

Акції пройшли з гештегами #buildtheresistance і #50501 — зокрема в штатах Філадельфія, Міннесота, Мічиган, Техас, Вісконсин, Алабама та Індіана. Рух, який виник онлайн, закликав до 50 протестів у 50 штатах протягом одного дня.

У соцмережах люди закликали «відкинути фашизм» та «захистити демократію». А в найбільшому місті штату Аризона Феніксі активісти скандували «депортувати Ілона» і «без ненависті, без страху, іммігрантам тут раді».