Трамп хоче створити табір для мігрантів на Кубі — там можна розмістити до 30 тисяч людей

Президент США Дональд Трамп наказав адміністрації підготуватися до розміщення десятків тисяч «кримінальних» мігрантів на військово-морській базі в затоці Гуантанамо.

Про це повідомляє The New York Times.

«У нас є 30 тисяч місць в Гуантанамо для утримання найгірших злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу. Деякі з них настільки погані, що ми навіть не довіряємо країнам, які їх утримують, тому що ми не хочемо, щоб вони повернулися», — сказав Трамп.

Президент додав, що цей крок «негайно подвоїть потужність» і що з Гуантанамо «важко вибратися». Він не надав інших подробиць свого плану.

Останніми тижнями майже 40 тисяч мігрантів перебувають у приватних центрах утримання під вартою та у вʼязницях по всій країні. Через брак фінансування кількість місць утримання під вартою обмежена.

Додаткові 30 тисяч ліжок значно розширили б можливості уряду, пише видання. Мігрантів можна утримувати на базі площею 45 квадратних миль — вона розташована на березі Гуантанамо, протилежному від тюрми для підозрюваних у тероризмі.

Відповідальний за безпеку кордонів Том Хоман каже, що деяких людей можуть доставити літаком — цим займеться Імміграційна та митна правоохоронна служба США (ICE). Не зовсім зрозуміло, які права матимуть депортовані в Гуантанамо. Правозахисники занепокоєні цією ідеєю.

Виконавчий директор Центру конституційних прав Вінсент Уоррен називає наказ Трампа сигналом про те, що мігрантів і шукачів притулку «розглядатимуть як нову терористичну загрозу». А отже, вони начебто заслуговують на запроторення у в’язницю, позбавлення правових і соціальних послуг і підтримки.